தேசிய செய்திகள்

2 மணி நேரத்தில் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ளும் கொரோனா பரிசோதனைக்கருவி அறிமுகம் + "||" + Reliance Life Sciences develops RT-PCR kit that can give COVID-19 results in 2 hours

2 மணி நேரத்தில் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ளும் கொரோனா பரிசோதனைக்கருவி அறிமுகம்