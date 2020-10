தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மேலும் 144 போலீசாருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி + "||" + A further 144 policemen in the last 24 hours in the Maharastra have been confirmed to be affected by the corona

மராட்டியத்தில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மேலும் 144 போலீசாருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி