தேசிய செய்திகள்

ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு திட்டத்தை அமல்படுத்தவில்லை என்றால் போராட்டம்- பாஜக எச்சரிக்கை + "||" + Struggle- BJP warns if one country does not implement single ration card scheme

ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு திட்டத்தை அமல்படுத்தவில்லை என்றால் போராட்டம்- பாஜக எச்சரிக்கை