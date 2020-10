தேசிய செய்திகள்

2ஜி வழக்கில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்ய விதிமுறைகளை சி.பி.ஐ. பின்பற்றவில்லை சுப்ரீம் கோர்ட்டில் எதிர்மனுதாரர்கள் வாதம் + "||" + Appeal filed in 2G case Opponents' argument in the Supreme Court

2ஜி வழக்கில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்ய விதிமுறைகளை சி.பி.ஐ. பின்பற்றவில்லை சுப்ரீம் கோர்ட்டில் எதிர்மனுதாரர்கள் வாதம்