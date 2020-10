தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பால் இந்தியாவில் 60 வயதுக்குக் கீழ் 47% பேர் மரணம் + "||" + 47 Per Cent COVID-19 Deaths In India Aged Below 60 Years: Centre

