தேசிய செய்திகள்

குளிர்காலத்தை முன்னிட்டு ஒரு லட்சம் டன் மருத்துவ ஆக்சிஜன் இறக்குமதி: டெண்டர் வெளியிடப்பட்டது + "||" + India to import 1 lakh metric tonne of medical oxygen to meet any shortage during winters

குளிர்காலத்தை முன்னிட்டு ஒரு லட்சம் டன் மருத்துவ ஆக்சிஜன் இறக்குமதி: டெண்டர் வெளியிடப்பட்டது