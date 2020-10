காஷ்மீரில் பாகிஸ்தான் ராணுவ அதிகாரியின் சேதமடைந்த கல்லறையை சீரமைத்த இந்திய இராணுவம்

ஸ்ரீநகர்

ஜம்மு காஷ்மீரில் பாகிஸ்தான் ராணுவ அதிகாரியின் சேதமடைந்த கல்லறையை இந்திய இராணுவம் சீரமைத்து உள்ளது. 1972 ஆம் ஆண்டில் இந்திய ராணுவ வீரர்களால் கொல்லப்பட்ட மறைந்த மேஜர் மொஹமத் ஷபீர் கானின் கல்லறை அது.

இந்த கல்லறை கட்டுப்பாட்டு வரிசையில் (கட்டுப்பாட்டு) இடத்தில் இருந்தது. பாகிஸ்தானின் மூன்றாவது மிக உயர்ந்த இராணுவ விருதான சீதார-இ-ஜுரத்தை கான் பெற்று உள்ளார்.

மறைந்த ராணுவ வீரர்களின் கல்லறையை மீட்டெடுக்கும் போது, ஸ்ரீநகரைச் சேர்ந்த இராணுவத்தின் சீனார் கார்ப்ஸ், அவர் ஒரு தியாக வீரர், அவர் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் என பொருட்படுத்தாமல், மரியாதைக்குரியவர் என்று கூறி உள்ளது.

சினார் கார்ப்ஸ் கல்லறை புகைப்படத்தை டுவீட் செய்துள்ளது, அதில் '' மேஜர் மொஹமத் ஷபீர் கானின் நினைவாக, சித்தர்-இ-ஜுரத் ஷாஹித் 05 மே 1972, 1630 எச், 9 எதிர் தாக்குதலில் கொல்லப்பட்டார்.

இந்திய ஆர்மியின் மரபுகள் மற்றும் நெறிமுறைகளுக்கு இணங்க, சினார் கார்ப்ஸ் பாககிஸ்தான் இராணுவத்தின் மேஜர் மொஹமத் ஷபீர் கான், சீதாரா-இ-ஜுரத், சேதமடைந்த கல்லறையை மீண்டும் உயிர்ப்பித்தது என சினார் கார்ப்ஸ் தனது டுவிட்டரில் வெளியிட்டது.

இந்திய இராணுவத்தின் செயல்பாடுகள் பாகிஸ்தான் இராணுவத்தின் காட்டுமிராண்டித்தனமான நடவடிக்கைகளுக்கு முற்றிலும் மாறுபட்டது. ஜனவரி 2020 இல், பாகிஸ்தானின் பார்டர் ஆக்சன் குழு இந்தியா ஒரு போர்ட்டரைத் தலையில் அடித்து தலையை எடுத்துச் சென்றதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது. அந்த குழு பாகிஸ்தான் ராணுவ வீரர்கள் மற்றும் பயங்கரவாதிகளை உள்ளடக்கியது.

மற்றொரு காட்டுமிராண்டித்தனமான சம்பவத்தில், ஒரு இந்திய இராணுவ ஜவானும், ஒரு எல்லை பாதுகாப்பு படை (பி.எஸ்.எஃப்) தலைமை கான்ஸ்டபிளும் கொல்லப்பட்டனர் மற்றும் அவர்களது உடல்கள் பாகிஸ்தான் இராணுவத்தால் மே 1, 2017 அன்று சிதைக்கப்பட்டன.

அக்டோபர் 15 ம் தேதி இந்திய ராணுவ தலைமை ஜெனரல் மனோஜ் முகுந்த் நாரவனே, குளிர்காலம் துவங்குவதற்கு முன்னர் பயங்கரவாதிகளை இந்திய தரப்பிற்குள் ஊடுருவ பாகிஸ்தான் தீவிரமாக முயன்று வருவதாகக் கூறினார். ஜம்மு-காஷ்மீருக்குள் பதுங்க முயற்சிக்கும் பயங்கரவாதிகளை ஒழிப்பதில் தனது படை உறுதியாக உள்ளது என்று இராணுவத் தலைவர் தேசத்திற்கு உறுதியளித்தார்.

