தேசிய செய்திகள்

ராஜஸ்தானின் பாலைவனங்களில் கண்டறியப்பட்ட ஒரு புதிய கற்றாழை இனம் + "||" + Scientists discover a new Aloe species in Rajasthan’s deserts that locals were using to make pickles

ராஜஸ்தானின் பாலைவனங்களில் கண்டறியப்பட்ட ஒரு புதிய கற்றாழை இனம்