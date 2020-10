கொரோனா காலத்திலும் எண்ணெய், எரிசக்தி துறையில் அதிக முதலீடு - மோடி பெருமிதம்

தேசிய செய்திகள்

கொரோனா காலத்திலும் எண்ணெய், எரிசக்தி துறையில் அதிக முதலீடு - மோடி பெருமிதம் + "||" + More investment in oil and energy sector during the Corona period - Modi is proud

கொரோனா காலத்திலும் எண்ணெய், எரிசக்தி துறையில் அதிக முதலீடு - மோடி பெருமிதம்