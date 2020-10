உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவின் பாதுகாப்புக்கு ரஷியா மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலாக உள்ளது - ஜோ பைடன் + "||" + Joe Biden calls Russia as ‘the biggest threat’ to US security, alliances

அமெரிக்காவின் பாதுகாப்புக்கு ரஷியா மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலாக உள்ளது - ஜோ பைடன்