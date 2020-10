தேசிய செய்திகள்

பீகார் முதற்கட்ட தேர்தல்: மாலை 3 மணி நிலவரப்படி 46.29% வாக்குப்பதிவு + "||" + Bihar first phase polls: 46.29% turnout as on 3 pm

