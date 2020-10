தேசிய செய்திகள்

பீகார் சட்டமன்ற தேர்தல்: முதல் கட்ட தேர்தலில் 51.68 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவு + "||" + A voter turnout of 51.68% was recorded till 5 PM in the first phase of Bihar assembly polls on Wednesday

பீகார் சட்டமன்ற தேர்தல்: முதல் கட்ட தேர்தலில் 51.68 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவு