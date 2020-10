தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் ஏற்படும் கொரோனா உயிரிழப்புகளில் 17% காற்று மாசுபாட்டுடன் தொடர்புடையவை + "||" + New study links air pollution to 15 percent of COVID-19 deaths

