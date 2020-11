தேசிய செய்திகள்

இந்தியா உருவாக்கி உள்ள தடுப்பூசியின் முன்னேற்றம் மிகவும் திருப்திகரமாக உள்ளது - நிர்மலா சீதாராமன் + "||" + The progress on an India-developed vaccine is very satisfying- Nirmala Sitharaman

இந்தியா உருவாக்கி உள்ள தடுப்பூசியின் முன்னேற்றம் மிகவும் திருப்திகரமாக உள்ளது - நிர்மலா சீதாராமன்