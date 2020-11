தேசிய செய்திகள்

50 சதவீத வருகைப்பதிவுடன் கல்லூரி, பல்கலைக்கழகங்களில் வகுப்புகள் நடத்த அனுமதி + "||" + Colleges, varsities can reopen with 50% attendance in safe areas - UGC issues guidelines

50 சதவீத வருகைப்பதிவுடன் கல்லூரி, பல்கலைக்கழகங்களில் வகுப்புகள் நடத்த அனுமதி