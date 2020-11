தேசிய செய்திகள்

சட்டப்பிரிவு 370-க்கு இந்தியாவில் இடமில்லை ; சிவசேனா + "||" + If Farooq Abdullah wants, he can go to Pakistan and implement Article 370 there. In India, there is no place for Article 370 and 35 A: Shiv Sena leader Sanjay Raut

