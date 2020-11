தேசிய செய்திகள்

வேலை இல்லாததால் இங்குள்ள இளைஞர்கள் துப்பாக்கிகளை எடுக்கிறார்கள்- மெஹபூபா முப்தி சர்ச்சை கருத்து + "||" + J&K: Mufti makes controversial remark, says youth will pick up guns without jobs

வேலை இல்லாததால் இங்குள்ள இளைஞர்கள் துப்பாக்கிகளை எடுக்கிறார்கள்- மெஹபூபா முப்தி சர்ச்சை கருத்து