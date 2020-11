தேசிய செய்திகள்

லடாக் எல்லை விவகாரம்: 8 நாட்களுக்குள் சீனா தனது படையில் 30 சதவீதத்தை திரும்பப் பெற ஒப்புதல் + "||" + Ladakh border stand-off: China agrees to de-escalate, pull back 30 per cent of forces within 8 days

லடாக் எல்லை விவகாரம்: 8 நாட்களுக்குள் சீனா தனது படையில் 30 சதவீதத்தை திரும்பப் பெற ஒப்புதல்