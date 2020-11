தேசிய செய்திகள்

மும்பை பயங்கரவாத தாக்குதல் விசாரணை: புதிய பயங்கரவாதிகள் பட்டியலை வெளியிட்ட பாகிஸ்தான் - இந்தியா கடும் கண்டனம் + "||" + India asks Pakistan to deliver justice in 26/11 case after new list of ‘Most Wanted’ names accused

மும்பை பயங்கரவாத தாக்குதல் விசாரணை: புதிய பயங்கரவாதிகள் பட்டியலை வெளியிட்ட பாகிஸ்தான் - இந்தியா கடும் கண்டனம்