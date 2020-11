தேசிய செய்திகள்

நக்சலைட்டுகள் ஆதிக்கம் உள்ள பகுதியில் அனைவருக்கும் இலவச செல்போன் - நவீன் பட்நாயக் அறிவிப்பு + "||" + Naveen Patnaik Announces Free Smartphones For All Households In Odisha's Naxal Hotbed

நக்சலைட்டுகள் ஆதிக்கம் உள்ள பகுதியில் அனைவருக்கும் இலவச செல்போன் - நவீன் பட்நாயக் அறிவிப்பு