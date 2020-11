தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பு: கண்மூடித்தனமாக பிளாஸ்மா சிகிச்சையை பயன்படுத்துவது சரியல்ல - ஐ.சி.எம்.ஆர். + "||" + Covid-19: Indiscriminate use of Convalescent Plasma Therapy not advisable, says ICMR

கொரோனா பாதிப்பு: கண்மூடித்தனமாக பிளாஸ்மா சிகிச்சையை பயன்படுத்துவது சரியல்ல - ஐ.சி.எம்.ஆர்.