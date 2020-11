தேசிய செய்திகள்

சி.பி.எஸ்.இ. 10, 12 ஆம் வகுப்புகளுக்கு நடப்பு கல்வி ஆண்டில் தேர்வு நிச்சயம் நடைபெறும் என தகவல் + "||" + Examination for CBSE 10th and 12th classes will be held in the current academic year

சி.பி.எஸ்.இ. 10, 12 ஆம் வகுப்புகளுக்கு நடப்பு கல்வி ஆண்டில் தேர்வு நிச்சயம் நடைபெறும் என தகவல்