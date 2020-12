தேசிய செய்திகள்

விஜய் மல்லையாவுக்கு சொந்தமான பிரான்சில் உள்ள சொத்துக்கள் முடக்கம் - அமலாக்கத்துறை நடவடிக்கை + "||" + Freezing of assets in France owned by Vijay Mallya - Enforcement Department action

விஜய் மல்லையாவுக்கு சொந்தமான பிரான்சில் உள்ள சொத்துக்கள் முடக்கம் - அமலாக்கத்துறை நடவடிக்கை