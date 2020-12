தேசிய செய்திகள்

கத்தார் தேசிய தினத்தை முன்னிட்டு கத்தார் மன்னருக்கு பிரதமர் மோடி தொலைபேசியில் வாழ்த்து + "||" + Prime Minister Modi congratulates the King of Qatar on the occasion of Qatar National Day

