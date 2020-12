தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகாவில் இன்று புதிதாக 1,279 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு: மேலும் 20 பேர் பலி + "||" + 1,279 new Covid-19 cases in Karnataka, 20 more deaths

கர்நாடகாவில் இன்று புதிதாக 1,279 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு: மேலும் 20 பேர் பலி