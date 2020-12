தேசிய செய்திகள்

சபரிமலை கோவில் வருமானம் கடந்த ஆண்டை விட ரூ.62 கோடி குறைந்தது + "||" + Sabarimala temple revenue 62 crores less than last year

சபரிமலை கோவில் வருமானம் கடந்த ஆண்டை விட ரூ.62 கோடி குறைந்தது