தேசிய செய்திகள்

வேளாண் சட்டங்களின் நன்மைகளை விளக்க நாடு முழுவதும் கிராம கூட்டங்கள் நடத்துகிறது - பா.ஜனதா + "||" + BJP to hold nationwide programmes to highlight benefits of three farm laws

வேளாண் சட்டங்களின் நன்மைகளை விளக்க நாடு முழுவதும் கிராம கூட்டங்கள் நடத்துகிறது - பா.ஜனதா