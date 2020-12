தேசிய செய்திகள்

கோதுமை வயல் வழியாக லக்கேஜ்களுடன் நடந்து சென்ற விமான சிப்பந்திகள் : காரணம் என்ன? + "||" + Bharat Bandh impact: Indigo crew pulls luggage through wheat fields in Punjab. Video goes viral

கோதுமை வயல் வழியாக லக்கேஜ்களுடன் நடந்து சென்ற விமான சிப்பந்திகள் : காரணம் என்ன?