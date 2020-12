தேசிய செய்திகள்

இந்த ஆண்டின் கடைசி ‘மன் கி பாத்’ - பொதுமக்களிடம் யோசனை கேட்கிறார் பிரதமர் மோடி + "||" + Last year's 'Mann Ki Baat' - Prime Minister Modi asks the public for an idea

இந்த ஆண்டின் கடைசி ‘மன் கி பாத்’ - பொதுமக்களிடம் யோசனை கேட்கிறார் பிரதமர் மோடி