தேசிய செய்திகள்

புதிய வேளாண் சட்டங்கள் ஒரே நாளில் கொண்டு வரப்படவில்லை - பிரதமர் மோடி விளக்கம் + "||" + New agricultural laws not brought in overnight - PM Modi

புதிய வேளாண் சட்டங்கள் ஒரே நாளில் கொண்டு வரப்படவில்லை - பிரதமர் மோடி விளக்கம்