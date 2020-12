பட்ஜெட்

மத்திய பட்ஜெட்டில் சுகாதாரத்துறைக்கு முன்னுரிமை - நிதி மந்திரி நிர்மலா சீதாராமன் தகவல் + "||" + Priority to the health sector in the Union Budget - Finance Minister Nirmala Sitharaman Information

மத்திய பட்ஜெட்டில் சுகாதாரத்துறைக்கு முன்னுரிமை - நிதி மந்திரி நிர்மலா சீதாராமன் தகவல்