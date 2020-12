தேசிய செய்திகள்

ராஜஸ்தானில் டிசம்பர் 31 ஆம் தேதி இரவு முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்த முடிவு + "||" + Rajasthan has decided to implement a full curfew on the night of December 31

