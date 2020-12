தேசிய செய்திகள்

மும்பையில் இரவு 11 மணிக்கு மேல் புத்தாண்டு கொண்டாட தடை; பாதுகாப்பு பணியில் 35 ஆயிரம் போலீசார் + "||" + Restrictions for celebrating New Year in Mumbai; 35 thousand police on security duty

