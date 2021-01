தேசிய செய்திகள்

ஜனவரி 9-ம் தேதி ஜே.பி.நட்டா மீண்டும் மேற்கு வங்கம் செல்கிறார் + "||" + West Bengal: BJP president JP Nadda to visit Birbhum once again on January 9

ஜனவரி 9-ம் தேதி ஜே.பி.நட்டா மீண்டும் மேற்கு வங்கம் செல்கிறார்