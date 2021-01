தேசிய செய்திகள்

கோவேக்சின் தடுப்பூசிக்கு ஒப்புதல்; காங்.மூத்த தலைவர் சசிதரூர் விமர்சனம் + "||" + Approval to Covaxin premature, could be dangerous: Tharoor

கோவேக்சின் தடுப்பூசிக்கு ஒப்புதல்; காங்.மூத்த தலைவர் சசிதரூர் விமர்சனம்