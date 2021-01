தேசிய செய்திகள்

4ஜி அலைக்கற்றைகளின் ஏலத்தை மார்ச் 1 ஆம் தேதி நடத்த மத்திய அரசு முடிவு + "||" + Central government has decided to hold an auction of 4G spectrum on March 1

