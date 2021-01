தேசிய செய்திகள்

உத்தரபிரதேசம், உத்தரகாண்ட் மாநிலங்களில் மதமாற்ற தடைச் சட்டத்துக்கு இடைக்கால தடை விதிக்க சுப்ரீம் கோர்ட்டு மறுப்பு

Supreme Court refuses to stay anticonversion law issues notices to UP and Uttarakhand govts

