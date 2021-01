தேசிய செய்திகள்

மின்சாரத்தால் இயங்கும் உலகின் முதல் இரட்டை அடுக்கு 1.5 கி.மீ. நீள பெட்டக ரயில் - காணொலி மூலம் தொடங்கி வைத்தார் பிரதமர் மோடி + "||" + Prime Minister Narendra Modi inauguratesDedicated Freight Corridor and flags off Double Stack Long Haul (1.5 km in length) container train run

மின்சாரத்தால் இயங்கும் உலகின் முதல் இரட்டை அடுக்கு 1.5 கி.மீ. நீள பெட்டக ரயில் - காணொலி மூலம் தொடங்கி வைத்தார் பிரதமர் மோடி