ரத்து செய்யப்பட்ட முன்பதிவு டிக்கெட் தொகையை திரும்ப பெறுவதற்கான கால அவகாசம் நீட்டிப்பு

புதுடெல்லி,

கொரோனா அச்சுறுத்தல் காரணமாக இந்தியாவில் கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் 24-ந்தேதி முதல் நாடு தழுவிய ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டது. இதனால் ரெயில், விமானம் உள்ளிட்ட அனைத்து போக்குவரத்து சேவைகளும் ரத்து செய்யப்பட்டன.

இதையடுத்து ரெயில்களில் பயணம் செய்வதற்காக முன்பதிவு செய்தவர்கள், ரெயில் நிலையத்தில் உள்ள டிக்கெட் கவுண்டர்களில் பணத்தை திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் கொரோனா அச்சுறுத்தல், வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் காரணமாக பணத்தை திரும்பப் பெறுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது.

இதனால் கடந்த 2020-ம் ஆண்டு மார்ச் 21-ந்தேதியில் இருந்து ஜூலை 31-ந்தேதி வரை ரெயில்களில் பயணம் செய்ய டிக்கெட் முன்பதிவு செய்தவர்கள் டிக்கெட்டுக்கான பணத்தை திரும்பப் பெற ஆறுமாதம் கால அவகாசம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. அதாவது டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ததில் இருந்து ஆறு மாத காலத்திற்குள் அதற்கான தொகையை திரும்ப பெற்றுக்கொள்ளலாம் என ரெயில்வே நிர்வாகம் அறிவித்திருந்தது.

இந்த நிலையில் இந்திய ரெயில்வே இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி, முன்பதிவு டிக்கெட் தொகையை திரும்ப பெறுவதற்கான கால அவகாசம் ஆறு மாதத்தில் இருந்து 9 மாதங்களாக நீட்டிக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Ministry of Railways extends time limit beyond six months for cancellation of PRS counter tickets and refund of fare across reservation counters for the journey period 21.03.2020 to 31.07.2020.https://t.co/QcF2OyxORbpic.twitter.com/27DpTilleF