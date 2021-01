தேசிய செய்திகள்

ராணுவ கேண்டீன்களில் பொருள்களை வாங்குவதற்கான இணையதளத்தை துவக்கி வைத்த ராஜ்நாத் சிங் + "||" + Rajnath Singh launches portal for online sale of electronic items through CSD canteens

