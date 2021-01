மராட்டியம்: தீ விபத்தில் 10 குழந்தைகள் பலியான சம்பவத்திற்கு அமித் ஷா இரங்கல்

பண்டாரா,

மராட்டிய மாநிலம் பண்டாரா மாவட்டத்தில் பண்டாரா மாவட்ட பொது மருத்துவமனை ஒன்று உள்ளது. அங்கு இன்று அதிகாலை 2 மணியளவில் திடீரென குழந்தைகள் சிகிச்சை பிரிவில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது.

இந்த சம்பவத்தில் அங்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த 10 பச்சிளம் குழந்தைகள் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். மேலும் அங்கிருந்த 7 குழந்தைகள் மீட்கப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டுகிறது. இது தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்து விரைந்து விசாரணை மேற்கொள்ள அம்மாநில முதல்-மந்திரி உத்தவ் தாக்கரே உத்தரவிட்டுள்ளார்.

இந்நிலையில் மராட்டிய மாநிலத்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 10 குழந்தைகள் பலியான சம்பவத்திற்கு மத்திய உள்துறை மந்திரி அமித்ஷா இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக அவர் தனது டுவிட்டரில், “மராட்டியத்தில் பண்டாரா மாவட்ட மருத்துவமனையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்து மிகவும் துரதிர்ஷ்டவசமானது. வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாத அளவிற்கு நான் வேதனையடைகிறேன். எனது எண்ணங்களும் இரங்கலும் துயரமடைந்த குடும்பங்களுடன் உள்ளன. ஈடுசெய்ய முடியாத இந்த இழப்பை தாங்க கடவுள் அவர்களுக்கு வலிமை அளிக்க வேண்டும்” என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

The fire accident in Bhandara district hospital, Maharashtra is very unfortunate. I am pained beyond words. My thoughts and condolences are with bereaved families. May God give them the strength to bear this irreparable loss.