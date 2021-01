மராட்டிய மாநிலத்தில் 10 குழந்தைகள் தீ விபத்தில் பலியான சம்பவம்: பிரதமர் மோடி இரங்கல்

பண்டாரா,

மராட்டிய மாநிலம் பண்டாரா மாவட்டத்தில் பண்டாரா மாவட்ட பொது மருத்துவமனை ஒன்று உள்ளது. அங்கு இன்று அதிகாலை 2 மணியளவில் திடீரென குழந்தைகள் சிகிச்சை பிரிவில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது.

இந்த சம்பவத்தில் அங்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த 10 பச்சிளம் குழந்தைகள் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். மேலும் அங்கிருந்த 7 குழந்தைகள் மீட்கப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டுகிறது. இது தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்து விரைந்து விசாரணை மேற்கொள்ள அம்மாநில முதல்-மந்திரி உத்தவ் தாக்கரே உத்தரவிட்டுள்ளார்.

இந்நிலையில் மராட்டிய மாநிலத்தில் 10 குழந்தைகள் தீ விபத்தில் பலியான சம்பவத்திற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக அவர் தனது டுவிட்டரில், “மராட்டியத்தின் பண்டாராவில் இதய துடிப்பு நிற்கும் அளவிலான சோக சம்பவம். அங்கு நாம் விலைமதிப்பற்ற இளம் உயிர்களை இழந்துவிட்டோம். என் எண்ணங்கள் துயரமடைந்த அனைத்து குடும்பங்களுடனும் உள்ளன. காயமடைந்தவர்கள் சீக்கிரம் குணமடைவார்கள் என்று நம்புகிறேன்.” என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

Heart-wrenching tragedy in Bhandara, Maharashtra, where we have lost precious young lives. My thoughts are with all the bereaved families. I hope the injured recover as early as possible.