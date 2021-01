தேசிய செய்திகள்

மூணாறு நிலச்சரிவில் சிக்கி பலியானவர்களின் குடும்பங்களுக்கு நிதி உதவி வழங்கப்பட்டது + "||" + Financial assistance was provided to the families of the victims of the Munnar landslides

மூணாறு நிலச்சரிவில் சிக்கி பலியானவர்களின் குடும்பங்களுக்கு நிதி உதவி வழங்கப்பட்டது