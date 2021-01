தேசிய செய்திகள்

மும்பையில் தீ விபத்தில் உயிரிழந்த குழந்தையின் குடும்பத்தினரை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார் உத்தவ் தாக்கரே + "||" + Uttav Thackeray has expressed his condolences to the family of a child who died in a fire in Mumbai

