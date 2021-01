தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனா தடுப்பூசியின் விலை, ரூ.200 முதல் ரூ.295 வரை இருக்கும் - மத்திய சுகாதாரத்துறை தகவல் + "||" + The price of corona vaccine in India ranges from Rs.200 to Rs.295 - Union Health Information

இந்தியாவில் கொரோனா தடுப்பூசியின் விலை, ரூ.200 முதல் ரூ.295 வரை இருக்கும் - மத்திய சுகாதாரத்துறை தகவல்