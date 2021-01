தேசிய செய்திகள்

கேரள மாநிலத்திற்கு முதற்கட்டமாக 4.33 லட்சம் கொரோனா தடுப்பூசிகள் + "||" + 4.33 lakh corona vaccines for Kerala in the first phase

கேரள மாநிலத்திற்கு முதற்கட்டமாக 4.33 லட்சம் கொரோனா தடுப்பூசிகள்