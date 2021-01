தேசிய செய்திகள்

“தமிழர் பண்பாட்டின் மேன்மைகளை வெளிப்படுத்தும் பண்டிகை” - பிரதமர் மோடி பொங்கல் வாழ்த்து + "||" + "Festival that showcases the superiority of Tamil culture" - PM Modi Pongal greetings

