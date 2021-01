தேசிய செய்திகள்

“இந்தியா முழுவதிலும் வாழும் இளைஞர்கள் திருக்குறளைப் படிக்க வேண்டும்” - பிரதமர் மோடி + "||" + Modi insists the youth of India to study Thirukkural

“இந்தியா முழுவதிலும் வாழும் இளைஞர்கள் திருக்குறளைப் படிக்க வேண்டும்” - பிரதமர் மோடி