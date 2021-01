தேசிய செய்திகள்

“கல்வானில் வீரமரணம் அடைந்த ராணுவ வீரர்களின் தியாகம் வீண் போகாது” - ராணுவ தளபதி நரவனே + "||" + "The sacrifices of the soldiers martyred in Galwan will not be in vain" - Army Chief General Naravane

