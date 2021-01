தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் மேலும் 2 பேருக்கு உருமாறிய கொரோனா பாதிப்பு மொத்த எண்ணிக்கை 116 ஆனது + "||" + 8763630_116 people infected with variant of Covid-19 in India, says govt

இந்தியாவில் மேலும் 2 பேருக்கு உருமாறிய கொரோனா பாதிப்பு மொத்த எண்ணிக்கை 116 ஆனது